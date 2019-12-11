Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un dün 87 yaşında vefat eden kayınpederi Hüseyin Bulut'un cenazesi, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un dün 87 yaşında vefat eden kayınpederi Hüseyin Bulut'un cenazesi, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bulut'un naaşı, Gümüşkonak köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Yavuz ve yakınları ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü Kaymakam Vekili Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Ordu'nun Altınordu ilçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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