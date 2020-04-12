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Ordu Valisi Seddar Yavuz uyardı: "Tehlike geçti sanmayın, vaka sayıları artıyor"
6 saat önce
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, insanlara uyarıda bulundu.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, insanlara uyarıda bulundu.
Vali Seddar Yavuz, bu gece itibariyle sokağa çıkma yasağının sonlanacağını ancak insanların yine de tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Değerli Ordulu kardeşlerim, sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da bitecek. Ancak tehlike geçti sanmayın. Ordu'da ve Altınordu'da vaka sayıları artıyor maalesef. Sokağa çıkma yasağı varmış gibi davranıp evimizde kalalım. Sizleri seviyor ve sizler için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:56 Kaynak: İHA
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