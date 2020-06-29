Ordu Valisi Sonel, Çambaşı Yaylası'nı gezdi - Son Dakika

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, pazar gününü 77 obası, uçsuz bucaksız çam ormanları, doğal güzellikleri ile Karadeniz'in önemli yaylalarından Çambaşı Yaylası'na ayırdı.

Yaylayı gezerek incelemelerde bulunan Sonel, yayla merkezindeki esnafları ziyaret ederek, onlara hayırlı işler ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle Çambaşı Yaylası'nın en gözde noktalarından olan Turnalık Ablaktaşı'na giden Sonel, burayla ilgili sosyal medya hesabından "Avustralya-Melbourne-Blue Mauntains değil; Burası Ordu Kabadüz Turnalık Ablaktaşı. Doğa harikası mavi ormanları... Böyle çok güzelsin Ordu." paylaşımında bulundu.

Sonel, Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan, etrafı ladin ormanlarıyla çevrili Gerçe Şelalesi'ni de gezdi ve şelalenin muhteşem bir doğa harikası olduğunu belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Kış Sporları Merkezi'ni de inceleyen Sonel, merkezde bulunan tesisler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sonel, ev ziyaretlerinde bulundu

Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun yetiştirdiği ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez'i, Altınordu İlçesinin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, hem Yenilmez hem de komşularıyla bir süre sohbet etti.

Kentin yaşayan en eski şoför esnafı olan 101 yaşındaki Mehmet Danacı ile 2 aileyi evlerinde ziyaret eden Sonel, ziyaret ettiği ailelerin hal ve hatırlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.