Ordu Valisi Sonel, Çambaşı Yaylası'nı gezdi - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel, Çambaşı Yaylası'nı gezdi

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı gezdi.

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı gezdi.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, pazar gününü 77 obası, uçsuz bucaksız çam ormanları, doğal güzellikleri ile Karadeniz'in önemli yaylalarından Çambaşı Yaylası'na ayırdı.

Yaylayı gezerek incelemelerde bulunan Sonel, yayla merkezindeki esnafları ziyaret ederek, onlara hayırlı işler ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle Çambaşı Yaylası'nın en gözde noktalarından olan Turnalık Ablaktaşı'na giden Sonel, burayla ilgili sosyal medya hesabından "Avustralya-Melbourne-Blue Mauntains değil; Burası Ordu Kabadüz Turnalık Ablaktaşı. Doğa harikası mavi ormanları... Böyle çok güzelsin Ordu." paylaşımında bulundu.

Sonel, Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan, etrafı ladin ormanlarıyla çevrili Gerçe Şelalesi'ni de gezdi ve şelalenin muhteşem bir doğa harikası olduğunu belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Kış Sporları Merkezi'ni de inceleyen Sonel, merkezde bulunan tesisler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sonel, ev ziyaretlerinde bulundu

Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun yetiştirdiği ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez'i, Altınordu İlçesinin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, hem Yenilmez hem de komşularıyla bir süre sohbet etti.

Kentin yaşayan en eski şoför esnafı olan 101 yaşındaki Mehmet Danacı ile 2 aileyi evlerinde ziyaret eden Sonel, ziyaret ettiği ailelerin hal ve hatırlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çambaşı Yaylası, Ordu Valiliği, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel, Çambaşı Yaylası'nı gezdi - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Valisi Sonel, Çambaşı Yaylası'nı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]