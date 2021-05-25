Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "rehavet" uyarısında bulundu.
Vali Sonel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kıymetli Ordulu hemşehrilerim; vaka sayılarında düşmeye başlamışken rehavete kapılmayalım. 10 Eylül 2020'de aldığımız sahil bandı, Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddelerinde sigara içilmemesi kararımıza uyalım. Hem kendimizin hem de karşımızdakinin sağlığını koruyalım."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu Valisi Sonel'den Kovid-19 ile mücadelede 'rehavete kapılmayalım' uyarısı - Son Dakika