Ordu Valisi Sonel, Fatsa ve Ünye'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel, Fatsa ve Ünye'yi ziyaret etti

06.01.2021 10:09
Ordu Valisi Sonel, Fatsa ve Ünye'yi ziyaret etti, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sonel'in yapımı devam eden, yapımı planlanan yatırımlar ve projelerle ilgili Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret ederek istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Vali Sonel'in yatırım projelerinin bazılarını yerinde incelediği ifade edilen açıklamada, Sonel'in Kaymakam Yaran ve Güney ile Başkan Kibar ve Tavlı'dan projelerin son durumları hakkında bilgiler aldığı aktarıldı.

Ünye Belediyesi ziyaretinde açıklamada bulunan Sonel, Ordu'nun birbirinden güzel ilçelere sahip bir şehir olduğunu dile getirdi.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordu'nun değerleriyle birlikte yapılanın üzerine eklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılının son haftasında, yıllardır gündemde olan Ordu Şehir Hastanemizin ihalesinin yapılması memnuniyet vericiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız bu konuda büyük destek verdiler. Allah razı olsun kendilerinden. Yine geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın şehrimizi ziyareti esnasında, 2021 yılı için, 2022 yılı için birçok güzel müjdeler aldık. Ordulular adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek. İlerleyen dönemlerde de diğer bakanlarımızı Ordu'da göreceğiz."

Devlet-millet işbirliği içinde okul yapımlarına ağırlık verildiğine işaret eden Sonel, "Ordu'muzun değerlerinden hayırsever Altaş ailesi ile bir anaokulumuzun yapım protokolünü imzaladık. İlerleyen haftalarda 4 hayırseverimiz ile daha okul yapım protokolü imzalayacağız. Toplamda devlet-vatandaş işbirliği ile ocak ayı sonuna kadar 40 okula ulaşacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

19 ilçede yetim ve öksüzlere yönelik çalışmaları olduğuna dikkat çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Hemen hemen hepsine ulaşıldı. Onlarla ilgili daha sonra bilgiler vereceğiz. Yani biz hem fiziki binaların yapılmasında hem en uzak mahalledeki yetim, öksüze ve engeli olan vatandaşımıza ulaşana kadar devletimizin şefkatini, sıcaklığını onlara göstermeye çalışacağız. Bu bir ekip işi. Ordu ailesi olarak bu işleri yapacağız. Ordu ailesinin içerisinde çok güzel değerler var. Önemli olan bu işleri yerinde görerek, istişare ederek, güzel bir şekilde Bakanlıklardan istemek ve takip etmektir. Bunları hep beraber yapacağız inşallah."

Tuncay Sonel, Fatsa, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel, Fatsa ve Ünye'yi ziyaret etti - Son Dakika


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