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Ordu Valisi Sonel karlı yolda karşılaştığı "can dostları" besledi - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel karlı yolda karşılaştığı "can dostları" besledi

26.01.2022 11:55
Ordu Valisi Sonel karlı yolda karşılaştığı "can dostları" besledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Akkuş-Ünye yolu üzerinde karşılaştığı sokak hayvanlarını besledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Akkuş- Ünye yolu üzerinde karşılaştığı sokak hayvanlarını besledi.

Vali Sonel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Akkuş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'i ziyaret etti.

İlçenin genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında Sözen'den bilgi alan Sonel, Akkuş Hükümet Konağı içerisindeki birimleri de gezdi.

Sonel, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yle de görüşerek belediyenin hizmetleri, çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Akkuş Devlet Hastanesinde Başhekim Dr. Ekrem Dutoğlu ile bir araya gelen Sonel, ardından hastanede tedavi gören hastalara ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, hastane personeline de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Sonel, Akkuş-Ünye yolu güzergahında kar üzerindeki sokak hayvanlarını sevdi ve mamayla besledi. Sonel, "Karlı ve soğuk havalarda can dostlarımıza sahip çıkalım." dedi.

Karayolları Bakımevinde de kar temizleme çalışmalarında görevli ekibe tatlı ikramında bulunan Sonel, karla mücadelede gösterdikleri gayretli çalışmaları dolayısıyla başta Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Karayolları ve 19 ilçe belediyesini tebrik etti.

Vali Sonel, "Kar yağışı ve soğuk havanın olumsuzluklarını giderip vatandaşlarımızı mağdur etmedikleri için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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Tuncay Sonel, Hisarcık, Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel karlı yolda karşılaştığı 'can dostları' besledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu Valisi Sonel karlı yolda karşılaştığı "can dostları" besledi - Son Dakika
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