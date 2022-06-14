Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti - Son Dakika
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Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti

14.06.2022 10:57

Ordu'da sünnet olan 3 yaşındaki Ayaz Efe Uzun, Valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu atma sevinci yaşadı.

Ordu'da sünnet olan 3 yaşındaki Ayaz Efe Uzun, Valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu atma sevinci yaşadı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in 2 yıl önce babasını kaybeden, 2 kardeşi ve annesiyle yaşayan Ayaz Efe ve ailesinin mutluluğuna vesile olduğu belirtildi.

Vali Sonel'in makam aracının sünnet olan Ayaz Efe için süslendiği aktarılan açıklamada, "Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla annesi ve kız kardeşleri ile birlikte şehir turu yaparak doyasıya eğlenen Ayaz Efe unutulmaz bir gün geçirdi. Küçük Ayaz'ın yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anne Naciye Uzun'un şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Sağolsun Sayın Valimiz bizleri onure etti. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Allah razı olsun. Sayın Valimize oğluma sünnet merasiminde makam aracını vermesi, bu güzel organizasyonu yapması, gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti
Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti
Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti
Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti - Son Dakika
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