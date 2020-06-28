Ordu Valisi Sonel, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nı gezdi - Son Dakika

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, menderesleriyle bilinen Perşembe Yaylası'nı gezdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda mendereslerin kıyısında bulunan gölet ile doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çeken Çiseli Şelalesi'ni gezdi.

Daha sonra yaylaya 5 kilometre uzaklıkta bulunan bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla hizmet veren Aybastı Kent Ormanı ile Kabaktepe Mesire Alanın giden Sonel, burada incelemelerde bulundu. Sonel, mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Sonel, 1999 yılında ilçenin Çakırlı Mahallesi'nde kurulan süt ürünleri işletmesini de ziyaret ederek, yapılan üretim hakkında işletme sahibi Aslan Güdük'ten bilgi aldı.

İlçede faaliyet gösteren bir tekstil firmasını da ziyaret eden Vali Sonel, işletmeci Mesut Kacemer tarafından üretime ilişkin bilgilendirildi.



Aybastı ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Sonel, vatandaşlarla da sohbet etti.