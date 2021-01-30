Ordu Valisi Sonel traktör kullanıp kuzinede ekmek pişirdi - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Çaybaşı ilçesinde traktör sürdü, kuzinede ekmek pişirdi.

Vali Sonel, Çaybaşı ilçesi ziyareti kapsamında Kaymakam Furkan Çakır'ı, Belediye Başkanı Hüseyin Semiz'i ve bazı kurumları ziyaret etti.

İlçe merkezinde yapımı bitme aşamasına gelen ve bölgenin büyük camilerinden biri olan Merkez Yeni Camisi'nde incelemelerde bulunan Sonel, caminin mimari ve işlemeleriyle güzel bir görünümü olduğunu belirterek caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Adanalı Vali Sonel'in bir esnafın traktörünü kullanması, güzel anların yaşanmasına neden oldu.

Sonel, yetim ve öksüz çocuklara yazdığı mektuplara ilçeden cevap gönderen Yıldıran ve Sert ailelerinin çocuklarına evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Çocukların isteklerini yerine getiren Sonel, "Yetim ve öksüz çocuklarımızın, engeli olan yavrularımızın, gençlerimizin yüzlerini güldürmek, onları sevindirmek, yaptığımız hizmetlerin en kıymetlisi, en anlamlısıdır. Bugün de Çaybaşı ilçemizde 4 yavrumuzun yüzündeki tebessümün sebebi olduk. Bizim için bundan büyük mutluluk yok. Onların yüreğine dokunmak bizim için her şeyden önemli." dedi.

Sonel, ziyaretleri sırasında bir evde kuzine sobasına konulan ekmeği pişirdi, ardından aile ve protokol üyelerine ikram etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın ailesini de ziyaret gerçekleştiren Sonel, esnaf ve ilçe sakinleriyle de sohbet etti.

Vali Sonel, İkizce ilçesinde ise Kaymakam Mustafa Berat Kasımoğlu ile bir araya geldi.

Hazırladıkları fındık filizinden örme sepet ve hediyelik eşya yapımı projesi hakkında bilgi veren Kasımoğlu, projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan mali kaynak konusunda Sonel'den destek istedi.

Sonel, yörenin kültürünü yaşatacak projeye gerekli desteği vereceklerini dile getirdi.

İlçede bazı kurum ve kuruluşlara da ziyaretlerde bulunan Sonel, esnafa da bol ve bereketli kazanç dileklerini iletti. Sonel, seyyar satıcının tüm simitlerini de satın alarak ilçe sakinlerine ikram etti.

Sonel, Özel Çağlayan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel çocuklarla bir araya gelip onların isteklerini yerine getirdi.

Vali Sonel'in Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Akar'ın evini ve kabrini ziyareti sırasında ise Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.