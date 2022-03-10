Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

10.03.2022 16:41
Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 138 kişinin sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

Kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalışan Sonel, ilgili kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını verdi.

Sonel, geçimini simitçilikle sağlayan ve bir sorununu iletmek üzere toplantıya gelen Ferdi Beratlı'nın tezgahındaki simitleri satın aldı, buradaki vatandaşlara dağıttı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Sonel, "Biz bir aileyiz. Valiliğimizin kapısı sizlere açıktır. Bizlere ne zaman isterseniz ulaşma imkanına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Devletimizin güler yüzünü, şefkatini her zaman olduğu gibi sizlere hissettirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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