Ordu Valisi Sonel, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Ordu Valisi Sonel, vatandaşlarla bayramlaştı

02.05.2022 11:55
Ordu Valisi Sonel, vatandaşlarla bayramlaştı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını mahalledeki tarihi camide kılan Vali Sonel, daha sonra Kestane İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen geleneksel Yahni Şöleni'ne katıldı.

Vali Sonel, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu geleneğin yaşatılması çok güzel. Çocukluğu köyde geçmiş birisi olarak bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için de ayrı bir sevinç vesilesi oldu. Eskileri hatırladık, Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Yurtseven ise etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Çeşitli ikramların yapıldığı programa, Gürgentepe Kaymakamı, Gülyalı Kaymakam Vekili Faruk Atar, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nurtekin Albayrak, diğer ilgililer ve mahalle sakinleri katıldı.

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Ramazan Bayramı, Tuncay Sonel, Gülyalı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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