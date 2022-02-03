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Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi

03.02.2022 15:22
Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 168 kişinin sorunlarını dinledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 168 kişinin sorunlarını dinledi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşlarla sohbet eden Sonel, üç ayların başlangıcında olunduğunu belirterek, herkesin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.

Vali Sonel, her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, "Sizlerin Valiliğimize kadar gelerek bizlere iletmiş olduğunuz her türlü sorun, sıkıntı, talep ve şikayetlerine en kısa sürede çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bilmenizi isteriz." dedi.

Yaptığı el işi ürünlerini kendisine takdim eden Funda Aydoğan'ın bütün ürünlerini satın alan Sonel, aileleriyle gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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Regaib Kandili, Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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