Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi

14.04.2022 12:05
Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 209 kişinin sorunlarını dinledi, kendisine iletilen taleplere çözümler üretmeye çalıştı.

İlgili kurum müdürlerine de iletilen sorunların çözülmesi talimatını veren Sonel, "Amacımız hızlı çözüm üreterek vatandaşlarımızı mutlu şekilde evlerine yolcu etmek. Devletimizin ve hayırsever iş insanlarımızın katkıları ile vatandaşlarımıza gıda kartlarımızı veriyoruz. Vatandaşlarımız gıda kartları ile ihtiyaçları olan gıda ürünlerini alabilecekler. Katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan 27 yaşındaki engeli olan Ayla Hatipoğlu, Vali Sonel'in engeli olan vatandaşlara gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla çok duygulandığını ve memnun olduğunu dile getirdi. Hatipoğlu, Sonel'e teşekkür etmek amacıyla Halk Günü Toplantısına katıldığını belirtti.

"Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi" kapsamında il genelinde tespit ettirdiği 35 bin 58 engeli bulunan bireylere ulaşarak evlerinde ziyaret eden Sonel, Hatipoğlu'na kendisini hem makamında ağırlama hem de evlerine ziyarette bulunma sözü verdi.

Vali Sonel, aileleriyle gelen çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.

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Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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