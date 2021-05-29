Ordu Valisi Sonel, yeni valilik binası inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) görevini yürüten Vali Yardımcısı Bayram Gale, Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk ile Karşıyaka Mahallesi'ndeki inşaat alanında inceleme yaptı.

Beş bloktan oluşan, 12 bin 507 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 38 bin 706 metrekare alana sahip olan Hükümet Konağı inşaatının son durumu hakkında Cebeci'den bilgi alan Sonel, mevcut valilik binası çevresinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü, YİKOB ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü binalarının da yıkılacağını belirtti.

Sonel, yeni valilik binasının dışardan bitmiş görülse de iç kısmının elektrik, mekanik gibi işlerinin daha bitmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve devletimizin destekleriyle somut adımlar atacağız ve yeni valilik binasını inşallah yıl sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Ayrıca yeni konseptle kreş, kırsal mahallelerden gelen dede ve ninelerimiz ile annelerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vaktini geçireceği, dinleneceği, bebeğinin bakımını yapacağı, çay ve kahve içeceği, televizyon izleyebileceği, ihtiyaçlarını gidereceği, kısacası tabiri caizse soluklanabileceği bir sosyal yaşam alanı da oluşturacağız."

Sonel, 1936 yılından bu yana şehre hizmet veren tarihi valilik binasının, yine 1893 yılında yapılan binada hizmet veren Altınordu Kaymakamlığı ve Askerlik Şubesi ile 1890 tarihli Hamidiye Camisi ve 1817 tarihli Saray Hamamı'nın bulunduğu alanı tarihi dokusuna kavuşturacaklarını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir süre önce Ordu'yu ziyaret ettiğini anımsatan Sonel, şunları kaydetti:

"Mevcut valilik binamızın olduğu alanı da nostaljik hale getiriyoruz, tarihi dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Güzel bir projeyle Ordu'ya yakışır, tarihi havası olan bir mekan olacak. Oralarda yine kadınlarımızın, gençlerimizin, yöre insanımızın faydalandığı yerler olacak. Bizler de inşallah yeni valilik binasını yıl sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. Böylece Ordu'muzun, yöre insanımızın, milletimizin hizmetine sunmuş olacağız."