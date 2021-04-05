Ordu Valisi: "Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim" - Son Dakika

Ordu Valisi: "Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim"

05.04.2021 16:16
Ordu Valisi:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara seslenerek, "Cenazeler konusunda taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim" dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara seslenerek, "Cenazeler konusunda taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim" dedi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Kovid-19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

Aşılanan sayısı 200 bini aştı

Koronavirüs salgını ile mücadelede aşının önemine vurgu yapan Dr. Fatih Aydın, "Belirlenen aşı takvimine göre sırası gelen herkes aşısını mutlaka yaptırsın. İlimizde, 1. doz yapılan toplam aşı sayısı 122 bin 55, 2. doz aşı yapılan toplam sayımız ise 88 bin 795'dir. Sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızdan ricamız, aşılarını geciktirmeden yaptırmalarıdır" dedi.

İl genelinde sürdürülen korona virüs ile mücadele çalışmaları ve sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler alan Vali Tuncay Sonel, filyasyon, test çalışmaları, hastanelerdeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları ile ilgili gerçekleştirilen sunum sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında toplantıda hazır bulunan İlçe Kaymakamlarından da detaylı bilgi alan Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 Pandemisi ile mücadeleye yoğun bir şekilde devam edildiğini söyleyerek, "19 İlçemizde, Kaymakamlarımızla birlikte tam saha pres yapmaya devam ediyoruz. Bütün kurum amirlerimizle birlikte sahaya çıkıp, Denetim görevimizi eksiksiz yerine getirelim. Sağlık personellerimizin, filyasyon ekibimizin yanında olalım. Bulaşımın önlenmesinde alan hakimiyetini kurmak önemli" diye konuştu.

"Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim"

Salgının yayılmasını önlemek adına bugüne kadar sağlık çalışanları başta olmak üzere büyük bir özveri ve çaba sarf edildiğini söyleyen Vali Sonel, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemeleri gerektiğini özellikle burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte el birliğiyle kazanabiliriz" diye konuştu.

Bulaşta, okullar, cenaze, düğün gibi birçok faktörün etken olduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, sağlığımız için alınan kurallara uyarsak, bu süreci çok daha rahat atlatırız. Özellikle cenazeler konusunda taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim, uymayan vatandaşlarımızı da uyaralım" şeklinde konuştu ve aşı konusuna da değinerek, vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını, alınan kurallara da riayet etmelerini istedi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Ordu Valisi: Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim
Ordu Valisi: Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim
Ordu Valisi: Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim

Tuncay Sonel, Fatih Aydın, Hisarcık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi: 'Taziyelerimizi telefonla iletelim, ev ziyaretlerini erteleyelim' - Son Dakika


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