Ordu Valisi:

İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'Kaymakamlar Toplantısı', Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonunda yapılan 'Kaymakamlar Toplantısı'nın başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, kış aylarının gelmesi ile birlikte yardıma muhtaç ailelere yapılan sosyal yardımların önem kazandığına vurgu yaparak, bu konuda hassas olunmasını istedi.



Vali Yavuz, ülke genelinde bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, çeşitli operasyonlar yapıldığını da hatırlatarak, "Terör örgütünün özellikle kışa yönelik faaliyetlerine ilişkin olarak yoğun bir şekilde bölgede koordineli bir çalışma yürütülüyor. Eşzamanlı operasyonlar halen Giresun'la işbirliği içerisinde yürütüyoruz" diye konuştu.



Konuşmasının devamında Valilik tarafından yürütülen başta "Gönülden Gönüle" projesi olmak üzere sosyal projeler kapsamında yürütülen faaliyetlere dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, kaymakamlardan bu projelere sahip çıkmalarını ve gereken önemi vermelerini istedi.



Ordu Valiliğince yürütülen ve Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesine değinen Vali Yavuz, hami sayılarının arttırılması konusunda Kaymakamlara talimat veren Vali Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "ÖNEM Projesi ile ilgili olarak, şuanda hami sayılarında da ciddi bir değişiklik var. Bazı ilçelerimizde çok daha fazla hami sayısı varken, diğer ilçelerde biraz daha düşük. Özellikle toplumun her kesiminden insanların gençler ile buluşmasını sağlayabilirsek çok daha iyi olur. Dolayısıyla lütfen bu konudaki gayretlerinizi biraz daha arttırın."



Vali Yavuz toplantıda kaymakamlara söz vererek, ilçelerinde yaşanan sorunlar, ilçelerin ihtiyaçları ve ilçelerde yürütülen kamu yatırımlarının son durumları hakkında da bilgi aldı. - ORDU