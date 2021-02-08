Ordu Valisi Tuncay Sonel'den mahalle muhtarlarına Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mahalle muhtarlarına çok iş düştüğünü belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerine il dışından gelenleri izolasyon konusunda uyarmalılar." dedi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan "Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı", Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sonel, vatandaşları belirlenen kurallara uymaya davet etti.

Salgın sürecinde mahalle muhtarlarının etkin rol almasını isteyen Vali Sonel, "Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mahalle muhtarlarına çok iş düşüyor. Muhtarlarımız, mahallelerine il dışından gelenleri izolasyon konusunda uyarmalılar. Mahallelerinde nişan, nikah, askere uğurlama törenlerine müsaade etmemeliler. Cenazeler için belirlenen kurallara riayet edilmesini sağlamalılar. Taziyelere izin vermemeliler." diye konuştu.

Muhtarların mahalle sakinlerini bilgilendirmeleri ve uyarmaları gerektiğine işaret eden Vali Sonel, "Gerektiğinde güvenlik güçlerimizle işbirliği yapmalılar. Havaların iyi gitmesiyle birlikte sahillerde vatandaşlarımızı piknik yaparken görüyoruz. Buna anında müdahale ediyoruz. Güvenlik birimlerimize talimat verdim. Bu tür görüntülere asla fırsat vermeyeceğiz. Denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Devlet-Millet işbirliği ile bu Kovid-19 illetini yeneceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Vali Sonel, salgın sürecinde çaba sarf eden sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise, "İnsanların toplu olarak bir araya geldikleri nişan, nikah, cenaze, taziye gibi törensel durumlar, vaka sayısında artışlara neden olmaktadır. Vatandaşlarımız büyük oranda maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmekte. Ancak, bu konuda daha da hassas olmalıyız. Köy okullarımızda yakın bir zamanda yüz yüze eğitim başlayacak. Buralara yönelik hazırlık yapmalıyız. Eğitimlere ağırlık vermeliyiz." açıklamasında bulundu.