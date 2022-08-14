METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi gezen Sonel, derslikleri inceleyerek öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Sonel, dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra: 'Bu Rakamlar Revize Edilmezse Fındık Bahçelerinden Sesimizi Yükselteceğiz'

Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.