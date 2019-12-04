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Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var
6 saat önce
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.
Yavuz, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm kamera teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşkaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de saat 15.45 sularında otogar civarında yakalanmıştır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:28
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