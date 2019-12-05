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Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var
6 saat önce
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:06
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