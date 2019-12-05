Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var
Son Dakika Dünya Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Son Dakika Dünya

Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.View on euronews

Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:06 
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