Ordu Valisi Yavuz'dan

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladı.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerini Türkiye ve Ordu'da en aza indirmeye yönelik çok sayıda tedbir alındığını ve alınmaya devam ettiğini belirtti.

Yürütülen bu mücadelede en önemli görev ve desteğin vatandaşların bilinçli şekilde tedbirlere uyması olacağını vurgulayan Yavuz, "Türk milleti her zaman ve her durumda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla kenetlenerek zoru başardığını, her zorluğun üstesinden geldiğini göstermiştir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür." ifadesini kullandı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na değinerek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir imkanı bulamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' diyerek, iş insanlarımız, kamu personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Ben de bu anlamlı kampanyaya bir maaşımı bağışlayarak katkıda bulunuyorum."

Yavuz, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" hesap numaralarına bağışta bulunulabileceği gibi "KORONA" yazarak 8119'a SMS göndererek de kampanyaya 10 lira bağış yapılabileceğini aktardı.