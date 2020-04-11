Ordu Valisi Yavuz'dan

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında pazartesi gününden itibaren de zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısında bulundu.

Vali Yavuz, Ordululara hitaben sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının ülkede ve şehirde yayılmasını engellemek için birçok tedbir alındığını ve uygulandığını belirtti.

"Bu süreçte sizlere her daim çok yakın olduk ve sizleri sürekli bilgilendirdik." ifadesini kullanan Yavuz, kişisel hijyenin, temastan kaçınmanın, sosyal mesafeyi korumanın, izolasyonun ve sosyal hareketliliğin kısıtlanmasının bu mücadelenin sihirli formülü olduğunu ve bu kriterlere çoğunun dikkat ettiğini vurguladı.

Seddar Yavuz, geldikleri noktada 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hepimizin sağlığı ve ülkemizin geleceği için alınan tedbirlere riayet eden tüm Ordulu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eğer gerekli özeni, hassasiyeti ve duyarlılığı göstermezsek, Kovid-19 salgını Ordu'da daha çok yayılacak. Salgının yayılma hızı bize bağlı. Bizler, virüsten güçlü olduğumuzu Ordu'da göstermek zorundayız."

Kovid-19 salgını ile mücadelede gelecek haftanın kritik bir öneme sahip olduğuna da dikkati çeken Yavuz, "Sizlerden ricamız, pazartesi gününden itibaren de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız. Sizlere güveniyorum ve 'evde kalın, sağlıklı kalın' diyorum." ifadelerini kullandı.