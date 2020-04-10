Ordu Valisi Yavuz, fedakar polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un, fedakar polis memurlarını başarı belgesiyle ödüllendirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünde, Mesudiye ilçesinde yaşanan bir olayda Türk polisinin fedakarlığının güzel örneğinin görüldüğü belirtildi.

Mesudiye ilçe merkezinden geçen Melet Irmağı kenarında Beykoz Tepesi mevkisindeki kayalık alanda bulunan Özbekistan uyruklu U.Y'nin, burada dengesini kaybederek su debisi yüksek ırmağa düştüğü aktarılan açıklamada, genç kızın suya düştüğünü ve suda sürüklendiğini gören İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal'ın, hiç tereddüt etmeden 1,5 metre derinliğindeki suya girerek genç kızı boğulmaktan kurtardığı vurgulandı.

Vali Seddar Yavuz'un, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'i ve İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz'ü arayarak, onların nezdinde genç kızı boğulmaktan kurtaran polis memurlarını tebrik ettiği bildirilen açıklamada, Yavuz'un Adoğan ile Konal ve olaya müdahalede bulunan diğer polis memurlarını başarı belgesiyle ödüllendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Yavuz, Türk polisinin, her zaman canını hiçe sayarak, milletin hizmetinde olduğuna işaret ederek, "Bu olay da bunun en güzel göstergesidir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde fedakar, kahraman polislerimizin bu davranışı, içimizi ısıttı. Bizleri mutlu etti. Kendilerini ve polis teşkilatımızı tebrik ediyorum, kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, kendilerini başarı belgesi ile taltif ettiğini belirterek, "Ayrıca genç kızı kurtarma esnasında polis memurlarından Serdar Konal'ın zayi olan cep telefonu tarafımdan yenisi alınarak, kendisine teslim edilmiştir. Kahraman polislerimizce hayatı kurtarılan genç kızımıza da geçmiş olsun ve şifa dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.