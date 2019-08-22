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Ordu Valisi Yavuz, Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' u ziyaret etti

29 dakika önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u ziyaret etti.

Ordu Valisi Yavuz, Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' u ziyaret etti, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u ziyaret etti.


Vali Yavuz, amcası Muzaffer Yavuz' un cenaze merasimi için geldiği memleketinde, Belediye Başkanı Durgut'u da ziyaret etti. Başkan Durgut, Vali Yavuz' a başsağlığı dileklerini iletti ve ilçenin meşhur zili dokuma kilimini hediye etti.


Vali Yavuz, ziyaretin ardından cenaze evine gitmek üzere belediyeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Menderes Durgut, Günyüzü, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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