Ordu Valisi Yavuz, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Yavuz, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Ordu Valisi Yavuz, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

7 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Valilikte çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ordu Valisi Yavuz, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Valilikte çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ile Valilikte görev yapan kadın yönetici ve personelle Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda bir araya geldi.

Kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirten Yavuz, "Ben ve eşim, kalabalık bir aileden geliyoruz. Bakıyorum kimi ailede kız çocukları, kimi ailede ise erkek çocukları öndedir. Lütfen çocuklarınızı bu şekilde yetiştirmeyin. Kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapmayın. Günümüzde hala yapıldığından eminim. Bunları siz değiştireceksiniz." dedi.

Yavuz, kadına şiddet konusuna değinerek, "Kadına şiddet konusu gündemimizde. Bunu önlemek için çok da uğraşıyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuzu özellikle belirtiyor, şiddetin önlenmesine kararlılıkla devam edeceğimizin de altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Mülki idare amirliği mesleği süresince eşi Selda Yavuz'un her daim yanında olduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Bizim mesleğimiz tek başına yapılabilecek bir meslek değil. Vali Konağı'nın kapılarını şehit ve gazi aileleri ile engelli, yaşlı, devletin koruması altındaki çocuklar, gençler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara açarak 2 bine yakın insanı ağırladık." ifadesini kullandı.

Kadın personelden hayata biraz farklı pencereden bakmalarını isteyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Kendinizi tanıyın, kendi kıymetinizin farkına varın, kendinize mutlaka zaman ayırın, bir hobiniz olsun. Böyle yaparsanız, herhangi bir güçlükle karşılaştığınızda bunalıma girmeden hayatınıza yön verebilirsiniz. Gerek inancımızda, gerek kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları, yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir."

Vali Yavuz, eşiyle birlikte kadın çalışanlara hediye takdim etti.

Dünya Kadınlar Günü, Selda Yavuz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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