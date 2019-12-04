Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi Yavuz: "Katil zanlısının 12 suç sabıkası var"
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Yavuz: 'Katil zanlısının 12 suç sabıkası var' - Son Dakika

Ordu Valisi Yavuz: "Katil zanlısının 12 suç sabıkası var"

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, evinin önünde cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Ordu Valisi Yavuz:

Ordu Valisi Seddar Yavuz, evinin önünde cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu belirtti.

Ordu Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, zanlının akşam saatlerinde terminal civarında yakalandığını, bu sırada polise direndiğini ve bir polisin hafif yaralandığını söyledi. Vali Yavuz, "Bu olayda tüm Ordu halkının ve emniyet teşkilatının gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu ancak Ceren Özdemir ile ilgili bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

(İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:45 Kaynak: İHA
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