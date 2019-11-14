Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi

Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kaymakamlarla aylık toplantıda bir araya geldi.

Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kaymakamlarla aylık toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve projelerinin değerlendirildiği aylık Kaymakamlar Toplantısı, Vali Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kış aylarının gelmesiyle yardıma muhtaç ailelere yapılan sosyal yardımların önem kazandığını belirterek, bu konuda hassas olunmasını istedi.

Ülke genelinde bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çeşitli operasyonlar yapıldığını aktaran Yavuz, "Terör örgütünün özellikle kışa yönelik faaliyetlerine ilişkin olarak da yoğun şekilde bölgede koordineli bir çalışma yürütülüyor. Eş zamanlı operasyonları halen Giresun'la işbirliği içerisinde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, kaymakamlardan, Valiliğin yürüttüğü "Gönülden Gönüle Projesi" olmak üzere sosyal projelere sahip çıkmaları ve gereken önemi vermelerini istedi.

Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesine de değinen Yavuz, "ÖNEM projesi ile ilgili olarak şu anda hami sayılarında da ciddi bir değişiklik var. Bazı ilçelerimizde çok daha fazla hami varken diğer ilçelerde biraz daha düşük. Özellikle toplumun her kesiminden insanların gençler ile buluşmasını sağlayabilirsek çok daha iyi olur. Dolayısıyla lütfen bu konudaki gayretlerinizi biraz daha artırın." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından kaymakamlar, ilçelerinde yaşanan sorunlar ile ihtiyaçları ve kamu yatırımlarının son durumları hakkında bilgi verdi.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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