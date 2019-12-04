Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü Polis ve polis araçlarından detaylar Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı...

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü

Polis ve polis araçlarından detaylar

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi

Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Emniyet Müdürlüğü, Ceren Özdemir, Polis, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:41 Kaynak: AA
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