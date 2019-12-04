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Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
6 saat önce
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü Polis ve polis araçlarından detaylar Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı...
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:41 Kaynak: AA
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü
Polis ve polis araçlarından detaylar
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi
Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması
ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.
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