Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi Günyüzü'nde defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi Günyüzü'nde defnedildi - Son Dakika

Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi Günyüzü'nde defnedildi

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederi Hüseyin Bulut, memleketi Günyüzü'nde toprağa verildi.

Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi Günyüzü'nde defnedildi, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederi Hüseyin Bulut, memleketi Günyüzü'nde toprağa verildi.


Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Bulut, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Müftüsü Bekir Gerek, Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve vatandaşlar katıldı.


Merhum Hüseyin Bulut'un defnedilmesinin ardından Vali Yavuz taziyeleri kabul etti. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Bulut, Eskişehir, Günyüzü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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