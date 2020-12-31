Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika

Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi

31.12.2020 16:42
Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları yılın son gününde de kabul ederek, dertlerine derman olmaya çalıştı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları yılın son gününde de kabul ederek, dertlerine derman olmaya çalıştı.

Valilik Toplantı Salonunda, pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun olarak vatandaşları dinleyen Vali Tuncay Sonel, Devlet olarak her daim vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Sonel, "2020 yılında, tüm Dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını ile mücadele etmek durumunda kaldık. Bu salgının oluşturduğu olumsuzluklardan vatandaşlarımızın en az seviyede etkilenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devletimizin tüm kurumları gerekli tedbirleri almıştır. Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinleyerek, çözüm bulma gayretimizi tüm samimiyetimizle sürdürüyoruz. İnşallah yeni yılda bu Korona virüs illetinden kurtulur ve normal hayatımıza döneriz. Bu vesileyle aile efradınızla birlikte sizlerin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yaşam diliyorum" dedi.

İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu kabulde, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorun, talep ve şikayetlerinin çözüme kavuşturulacağını belirten Vali Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Kabule, çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi. - ORDU

Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi
Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi
Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi
Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi

Valilik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi         
16:43
Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı         
16:07
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı         
14:49
Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü, dakikalarca gözyaşı döktü Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü, dakikalarca gözyaşı döktü         
14:14
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 17:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei