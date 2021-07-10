Ordu ve Giresun çevrelerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu geceden yarın sabaha kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.