Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

28.08.2022 23:02
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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