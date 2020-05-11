Ordu ve Giresun'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Ordu ve Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden açıldı.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri (AVM), müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

Kentte hafta sonu dezenfekte edilen ve hazırlıklarını tamamlayan AVM'ler, kapılarını tekrar müşterilerine açtı.

Altınordu ilçesindeki bir AVM'ye gelenler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Girişlere el dezenfektanı ünitelerinin yerleştirilmesinin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtıldı. Görevliler de siperli maske ve diğer koruyucu ekipmanları takarak Kovid-19'a karşı önlem aldı.

Giresun

Giresun'da da AVM'ler kapılarını yeniden açtı.

Kent merkezindeki AVM'ler gerekli tedbir ve hijyen önlemlerini alarak tekrar müşteri kabulüne başladı.

Maskesiz kimsenin alınmadığı AVM'lerde görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.