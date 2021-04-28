Ordu ve Giresun'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtta yoğunluk oluştu

Ordu ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yarın başlayacak tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için yoğunluk oluşturdu.

Altınordu Ziraat Odası'na gelen çiftçiler, ÇKS belgesi almak için başvuru yaptı. Çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar oluştururken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, AA muhabirine, yoğunluğun dün başladığını belirterek, kapanma döneminde fındık bahçesinde çalışmak isteyenlerin ÇKS belgesi almak için odaya geldiğini söyledi.

Beklenenin üzerinde bir yoğunluk oluştuğunu aktaran Akça, ellerinden geldiğince üreticilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akça, belgelerini almak için gelen üreticilerin zaman zaman sosyal mesafeyi ihlal edebildiğini, bunun için sürekli uyarıda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Üreticilerden Şenel Kaygısız ise tam kapanma sürecinde köyüne giderek tarımla ilgileneceğini ifade ederek, bu nedenle gerekli belgeyi almak için ziraat odasına geldiğini belirtti.

Giresun'da da fındık bahçelerinde çalışmak isteyen üreticiler, Giresun Ziraat Odası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de oda binası önünde vatandaşlara, sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu.