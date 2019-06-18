Ordu
ve Giresun
'da sağanak etkili oldu, dereler taştı
Ordu ve Giresun'da bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.
Ordu'nun sahil kesimlerinde bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Fındık bahçelerinde küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı kentte, yağmur suları sele dönüştü. Korgan
, Çatalpınar
, Çamaş
ve Fatsa
ilçelerinde bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, moloz ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan dere yataklarını iş makineleriyle temizlemeye başladı. Dere taşkınları nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda trafik aksadı.
GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle bazı işyerlerini ve evlerin giriş katlarını da su bastı. Vatandaşlar, ev ve işyerlerindeki suları boşaltmaya çalıştı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri de ev ve iş yerlerinde sy tahliyesine yardımcı oldu.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu
'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı sürücülerde araçları ile yolda kaldı.
Teyyaredüzü Mahallesinde oturan Barış Yılmaz, 'Sürekli su baskını
oluyor. Karayollarının deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmezö dedi.