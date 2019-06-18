Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - ORDU
Son Dakika Güncel Haber

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - ORDU

53 dakika önce

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştıOrdu ve Giresun'da bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı
Ordu ve Giresun'da bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.
Ordu'nun sahil kesimlerinde bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Fındık bahçelerinde küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı kentte, yağmur suları sele dönüştü. Korgan, Çatalpınar, Çamaş ve Fatsa ilçelerinde bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, moloz ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan dere yataklarını iş makineleriyle temizlemeye başladı. Dere taşkınları nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda trafik aksadı.
GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle bazı işyerlerini ve evlerin giriş katlarını da su bastı. Vatandaşlar, ev ve işyerlerindeki suları boşaltmaya çalıştı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri de ev ve iş yerlerinde sy tahliyesine yardımcı oldu.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı sürücülerde araçları ile yolda kaldı.
Teyyaredüzü Mahallesinde oturan Barış Yılmaz, 'Sürekli su baskını oluyor. Karayollarının deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmezö dedi.
Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
Sabah, Ordu, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu! Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - ORDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]