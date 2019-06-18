Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN
35 dakika önce
Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN (2)(Tür: Yurt)
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
ve Giresun
'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN (2)
(Tür: Yurt)
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