Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN
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Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN

35 dakika önce

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN (2)(Tür: Yurt)

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN (2)
(Tür: Yurt)
Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Ordu, Giresun, Güncel
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