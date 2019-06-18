Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı -ORDU



ORDU ve Giresun'da bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Ordu'nun sahil kesimlerinde bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Fındık bahçelerinde küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı kentte, yağmur suları sele dönüştü. Korgan, Çatalpınar, Çamaş ve Fatsa ilçelerinde bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, moloz ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan dere yataklarını iş makineleriyle temizlemeye başladı. Dere taşkınları nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda trafik aksadı.

Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde de sağanaknedeniyle su baskınları meydana geldi. Bölgedeki yağışların gün boyu devam edeceği bildirilerek, vatandaşların sel ve heyelanlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



- Ordu