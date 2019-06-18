Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDI

Ordu'nun Ünye ilçesi Denizbükü Merkez Mahallesi'nde Neslihan Şen'e ait eve, bu sabah etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çamaş, Gölköy, Kumru ve Korgan ilçelerinde de derelerin taşmasıyla birlikte, sel sularının sürüklediği molozlar birçok mahallede yolu kapattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Birçok yerde küçük çaplı heyelanların meydana geldiği, fındık bahçelerinin zarar gördüğü, zarar tespit çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.

'GÖK GÜRLEDİ ÇOK KORKTUK'

Çamaş ilçesi Sakargeriş Mahallesi'nde oturan Mürsel Sarıtiken, sabah gök gürültüsüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını belirterek, "Sabah erkenden yağmur başladı, sanki gök yarılacak gibi şimşekler çaktı, gök gürledi. Çok felaket oldu, korktuk. Dereler taştı, ahırlarımıza, evlerimize su girdi, bahçelerimizde zarar var. Küçük toprak kaymaları oldu. Yağmurda fındık çotanakları döküldü, çok aşırı vurdu. Rüzgarla birlikte fındık zarar gördü" dedi.