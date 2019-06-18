Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)
Son Dakika Güncel Haber

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)

1 saat önce

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDIOrdu'nun Ünye ilçesi Denizbükü Merkez Mahallesi'nde Neslihan Şen'e ait eve, bu sabah etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3), System.String[]

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDI
Ordu'nun Ünye ilçesi Denizbükü Merkez Mahallesi'nde Neslihan Şen'e ait eve, bu sabah etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Çamaş, Gölköy, Kumru ve Korgan ilçelerinde de derelerin taşmasıyla birlikte, sel sularının sürüklediği molozlar birçok mahallede yolu kapattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Birçok yerde küçük çaplı heyelanların meydana geldiği, fındık bahçelerinin zarar gördüğü, zarar tespit çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.
'GÖK GÜRLEDİ ÇOK KORKTUK'
Çamaş ilçesi Sakargeriş Mahallesi'nde oturan Mürsel Sarıtiken, sabah gök gürültüsüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını belirterek, "Sabah erkenden yağmur başladı, sanki gök yarılacak gibi şimşekler çaktı, gök gürledi. Çok felaket oldu, korktuk. Dereler taştı, ahırlarımıza, evlerimize su girdi, bahçelerimizde zarar var. Küçük toprak kaymaları oldu. Yağmurda fındık çotanakları döküldü, çok aşırı vurdu. Rüzgarla birlikte fındık zarar gördü" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Ünye, Ordu, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi Baca yangınında, minarenin yandığını zannettiler Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:10:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]