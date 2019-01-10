Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 30 Gözaltı

Ordu ve Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 30 Gözaltı

1 saat önce

ORDU ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Ordu ve Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
ORDU ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 adet el yapımı tabanca,10 adet silah imalathanesi tespit edildi. Gözaltına alınan 30 şüphelinin sorguları sürüyor. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:34 Kaynak: DHA

Giresun, Ordu, Güncel
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