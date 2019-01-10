Ordu ve Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 30 Gözaltı
1 saat önce
ORDU ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.
ORDU ve Giresun
'da düzenlenen operasyonlarda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü
tarafından Ordu ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 adet el yapımı tabanca,10 adet silah imalathanesi tespit edildi. Gözaltına alınan 30 şüphelinin sorguları sürüyor. - Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:34 Kaynak: DHA
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