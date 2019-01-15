Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ordu ve Giresun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

2 saat önce

Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ordu ve Giresun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Ordu, Giresun, Güncel
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