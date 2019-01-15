Ordu ve Giresun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
2 saat önce
Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ordu
ve Giresun
çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur
ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını
, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:24 Kaynak: AA
Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak
Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor
Dünya Devi Barcelona'ya 'Fındık' Teklifinden Sonra 'Maç' Teklifi!
Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı