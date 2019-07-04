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ORDU Vosvos tutkunları Ordu'da buluştu

10 dakika önce

Vosvos tutkunları Ordu'da buluştuOrdu'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Vosvos Şenliği'ne katılan bu aracın tutkunları, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Argonot efsanesinin yaşandığı Yason Burnu Yarımadası'nda toplandı.

Vosvos tutkunları Ordu'da buluştu
Ordu'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Vosvos Şenliği'ne katılan bu aracın tutkunları, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Argonot efsanesinin yaşandığı Yason Burnu Yarımadası'nda toplandı.
Ordu'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Vosvos Şenliği için Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde program düzenlendi. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vosvosçuların obalar şehri Ordu'nun tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen vosvos severleri bağrımıza bastık. Rengarenk vosvoslarla Ordu'muzun şelalelerine, yaylalarına, obalarına, kanyonlarına, denizine güzellik kattınız. Bunun için size özellikle teşekkür ediyorum. Sizi güzel Ünye'mizde ağırlamaya çalıştık. Bizim sadece Altınordu'muz değil Ünye'miz, Aybastı'mız, Çaybaşı'mız ve tüm ilçelerimiz sizin için kamp yeridir. İstediğiniz her yerde kamplarınızı yapabilirsiniz. Bizim için çok özelsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeden istediğiniz her yerde kampınızı düzenleyebilirsiniz. Bu kamplarda bütün streslerinizi atabilirsiniz. Turizm elçisi olarak bu güzellikleri bütün dünyaya yaymalıyız. Ordu Bergama gibi Efes gibi tarihi güzellikleri olan bir şehirdir. Buradaki tarihi eserler turizme büyük hizmetler sunuyor. Tarihin ezberini bozacağız" dedi.
Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Odabaş ise "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çınarsuyu'nu en güzel şekilde halka açıp karavanların, vosvoscuların, bisikletçilerin uğrak alanı olan bir yer haline gelmesini istiyorum. Sizlere hizmet edebildiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.
Vosvos tutkunları belediyenin önündeki programın ardından Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Argonot efsanesinin yaşandığı Yason Burnu Yarımadası'nda toplandı.
ORDU Vosvos tutkunları Ordu'da buluştu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:23 Kaynak: DHA
Mehmet Hilmi Güler, Roma, Ordu, Güncel
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