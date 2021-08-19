Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika

Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu'dan her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları, düzenlenen uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları için sosyal etkinlikler düzenlendi.

Yaklaşık 50 çocuk, Pikolo Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda buluştu.

Çocuklar, Pikolo Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli eşliğinde kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurdu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, çocuklara yemek ikramı da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, çocukların Yason Burnu'nda uçurtma uçurarak belki de hayatlarındaki en mutlu günlerden birini geçirdiğini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Vali Tuncay Sonel ve diğer ilgililere teşekkür eden Genç, çocuklar için bundan sonra da farklı etkinliklerin düzenlemeye devam edileceğini kaydetti.