Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı - Son Dakika

Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı

14.01.2021 10:23

Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı Ordu'da ilk korona virüs aşısını, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu vuruldu Ordu'da, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen korona virüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı.

Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı

Ordu'da ilk korona virüs aşısını, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu vuruldu

ORDU - Ordu'da, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen korona virüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, ilk partide 15 bin doz aşı geldiğini söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını ortadan kaldırmada en etkili yöntemlerden birisi olan korona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde ülkeye giriş yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı uygulamasını yaptırdı.

Ordu'da da dün tüm sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle vurulmasına başlandı. Ordu Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'na yapıldı.

"Pandeminin bitmesinde en önemli etken aşı"

Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, "Bugün Ordu'da ilk aşıyı vurunmuş olduk. İnşallah hayırlı olur. Bizim 11 Mart 2020 yılında, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından sonra tüm dünyada ve Türkiye'de mücadelemiz başlamış bulunmakta. Biz sağlıkçılar olarak bununla mücadelede gecemizi gündüzümüze kattık, sürekli pandemi ile mücadele halinde olduk. Bu pandeminin bir yollu engellenmesi ve bitmesi gerekiyor. Bunun için birden fazla gerekçe var, bunlardan da en önemlisi aşı" dedi.

"Tüm sağlık birimlerine gönderildi"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın himayelerinde aşı tedariki yapıldı ve ülkemize geldi" diyen Kasapoğlu, "Güvenlik testlerinden geçti ve kullanılma talimatları da bize bildirildi. Aşılar, Ordu ilimize ve tüm illere dağıtıldı. Bizler, dün itibariyle tüm sağlık birimlerimize günlük kullanım miktarı kadar aşıları dağıttık" şeklinde konuştu.

"İlk partide 15 bin doz aşı geldi"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il partide 15 bin aşının geldiğini ifade ederek ve aşının önemine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu plan çerçevesinde aşı uygulamalarını da başlattık. Bu sürecin öncelik olarak sağlık çalışanlarına bakanlık talimat verdi. Ordu'da 9 bin 200, toplamda ise 11 bin sağlıkçımız var. Öncelik olarak bunlara aşı yapacağız, devamında ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama yapılacak. Bu arada engelli, huzur evlerinde yaşayanlar ve oradaki çalışanlara aşı yapılacak. Süreç bu şekilde devam edecek. İnşallah bizim hedefimiz, aşı başarısını özellikle riskli dediğimiz gurupta yüzde 80'in üzerine çıkarmak. Aşıyı yüzde 80'in üzerine çıkarttığımız zaman o zaman bir bağışıklık ve bulaşı engellemiş olacağız. O yüzden bizim sağlıkçılardan ve tüm riskli gruptaki vatandaşlardan isteğimiz, biran önce aşı vurulmalarıdır. İlk partide 15 bin doz aşı geldi, ikinci partide ise bakanlık biz tamamladıkça gönderecek. İki doz halinde olacak. Bugün birinci dozu vurmaya başladık. 4 hafta sonra da ikinci doz vurulacak inşallah."

Açıklamaların ardından diğer sağlık çalışanlarına da aşı uygulamasına geçildi.

Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı
Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı
Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı
Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı

Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ordu'ya gönderilen 15 bin doz aşının uygulamasına başlandı - Son Dakika


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