Ordu'ya ikinci çevre yolu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'ya ikinci çevre yolu - Son Dakika

Ordu'ya ikinci çevre yolu

7 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu trafiğine alternatif olabilecek ikinci bir çevre yolu bağlantısı hizmete açıldı.

Ordu'ya ikinci çevre yolu, System.String[]

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu trafiğine alternatif olabilecek ikinci bir çevre yolu bağlantısı hizmete açıldı.


Fatsa- Altınordu arasında trafiğe hizmet veren ve Altınordu OSB'nin içinden geçerek sahil yoluna ulaşan çevre yolu bağlantısını, 5 km'lik yeni bir bağlantı yolu ve 236 metrelik yeni bir köprü ile Cumhuriyet Mahallesi'nden sahil yoluna ulaşmasını sağlayan güzergah hizmete girdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 milyon liraya mal olan yatırımın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Marka şehir olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda en önemli işlerden birisi de trafik sorununu çözmekti. Attığımız bu adımla trafiğimiz artık daha rahat olacak. Melet'in denizle birleştiği noktada bir köprü daha düşünüyoruz. Bunun da planlamasını yapıyoruz. Ordu, köprüleriyle de anılan bir şehir olacak. Melet güzel bir yaşam merkezi olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman turizm ve sanayide Ordu'muz çok daha güzel bir hale gelecek" dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afet nedeniyle Cevizdere Köprüsü yıkıldığında alternatif bir yolumuz olmadığını görmüştük. Köprü deyip geçmemek gerekiyor. Allah korusun benzer durumlarda bu yatırımların stratejik, güvenlik ve ulaşım anlamındaki önemi daha da ortaya çıkıyor. O yüzden yatırımlara birde bu yönüyle bakmak gerekiyor. Emek veren Karayolları Bölge Müdürlüğümüzü, Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum ve yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Konuşmalar ardından açılış duası il Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından yapılan iki yatırım, protokolün açılış kurdelesini kesmesi ile resmi olarak hizmete açıldı. - ORDU

Karadeniz Sahil Yolu, Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'ya ikinci çevre yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]