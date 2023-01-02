Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yeni yılın ilk nikahına katılan davetliler, gelini görünce şaştı kaldı

Japonya'ya 2014 yılında çalışmak için giden Oğuzhan Şen, Manami Noma ile tanıştı. Birbirine aşık olan ikili, evlilik kararı aldı. Japonya'da yapılan düğünün ardından çift, Türkiye'ye geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

NİKAHLARINI BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki düğünde, yeni yılın ilk nikahı da kıyılmış oldu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın kıydığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

"ÇİFTİMİZE MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Belediye Başkanı İbrahim Kibar, nikahın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fatsa'da 2023'ün ilk gelini Japonyalı Manami Noma oldu. Yılın ilk nikahını Manami Noma ve Oğuzhan Şen çiftimizin nikah akdi ile gerçekleştirdik. Çalışkanlıklarına, misafirperverliklerine Japonya seyahatimizde bizzat şahit olduğumuz Japonya'daki gelinlerimize ve Fatsalı kardeşlerimize selam olsun. Yeni yıl ile birlikte dünya evine giren çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.