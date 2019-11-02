Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdıORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının etkili olmasıyla Çambaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan vatandaşlar, koyun sürüleriyle birlikte yayladan dönüşleri başladı.
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