Son Dakika Haberleri: Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olmasıyla Çambaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan vatandaşlar, koyun sürüleriyle birlikte yayladan dönüşleri başladı.

(Mustafa Bıyık/İHA)

Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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