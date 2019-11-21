Ordu'ya şehir hastanesi inşa edilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 900 yataklı şehir hastanesinin proje ihalesine çıkıldığını ve en kısa sürede temelinin atılarak inşaatına başlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca ile proje ihalesine çıkılan şehir hastanesini görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız proje ile çok yakından ilgileniyor. İlimizin çok büyük ihtiyacını kökten çözmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımıza gösterdikleri candan destekleri ve gönül dolusu yardımları için Ordu halkı adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

900 yataklı şehir hastanesinin proje ihalesine çıkıldığını ve en kısa sürede temelinin atılarak inşaatına başlanacağını aktaran Güler, hastanenin Ordu'ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.