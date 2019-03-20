Ordu
'ya şehit acısı düştü Şırnak
'ın Silopi
ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK
'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma
Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Ordu'daki ailesine ulaştı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi
Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi
operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre
Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu
ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi.