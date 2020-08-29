Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

AĞRI'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün (22) Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu' kapsamında Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Uzman Çavuş Arslantürk'ün, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kacalı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Arslantürk'ün babaevine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Arslantürk'ün 2 kız kardeşi olduğu öğrenildi.

2 GÜN ARAYLA 2'NCİ ŞEHİT HABERİ

Öte yandan 27 Ağustos'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet ettiği Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak da şehit olmuş, dün memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.